Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI: Rücknahme einer Vermisstenfahndung nach 33-Jähriger aus Wiesbaden
Wiesbaden (ots)
Rücknahme einer Vermisstenfahndung nach 33-Jähriger aus Wiesbaden, Wiesbaden,
(kq)Die am Dienstag, 03.02.2026, veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 33-Jährigen aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.
Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell