Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Trickdiebe in Wiesbaden unterwegs

Wiesbaden (ots)

1. Trickdiebe in Wiesbaden unterwegs,

Wiesbaden, Montag, 30.03.2026, 15:00 Uhr - Mittwoch, 01.04.2026, 12:50 Uhr

(kq)In Wiesbaden waren in den vergangenen Tagen Trickdiebe unterwegs.

Am Montag wurde gegen 15:10 Uhr eine Seniorin in der Prießnitzstraße von zwei unbekannten Männern vor ihrer Wohnungstür angesprochen. Diese gaben an, dass sie die Rauchmelder kontrollieren wollen. Unter diesem Vorwand verschafften sich die Männer Zugang zur Wohnung der Frau. Während die Wiesbadenerin geschickt durch einen der beiden Männer abgelenkt wurde, bewegte sich der Komplize unbemerkt in der Wohnung und durchsuchte die Wohnräume.

Beiden gelang anschließend mit Goldschmuck die Flucht, bevor die Rentnerin merkte, dass sie bestohlen worden war.

Einer der Täter wird als männlich, 30 Jahre alt, circa 185 cm groß, mit einem runden Gesicht, kurzen, dunklen Haaren und "westeuropäisch aussehend" beschrieben. Getragen habe er dunkle Kleidung.

Sein Komplize wird als männlich, 30 Jahre alt, circa 185 cm groß, dunkelbraune Haare und "westeuropäisch aussehend" beschrieben. Er habe dunkle Kleidung getragen.

Am Mittwoch gegen 12:50 Uhr wurde ein Senior in der Hochheimer Straße Opfer eines Trickdiebstahls.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann von einer bislang unbekannten Frau unter einem Vorwand angesprochen und in den Keller eines Mehrfamilienhauses gelockt. Dort umarmte die Täterin den Senior und entwendete dabei unbemerkt dessen Goldkette. Anschließend flüchtete die Frau in unbekannte Richtung.

Die Täterin wird als weiblich, 25 - 30 Jahre alt, circa 170 cm groß mit dunklen Haaren beschrieben. Sie habe dunkle Kleidung mit weißen Punkten getragen.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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