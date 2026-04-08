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Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gegenstände aus Fahrzeug gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Gegenstände aus Fahrzeug gestohlen,

Wiesbaden-Biebrich, Am Parkfeld, Montag, 06.04.2026, 17:00 Uhr - Dienstag, 07.04.2026, 07:50 Uhr

(kq)In der Nacht zum Dienstag wurden Gegenstände aus einem Fahrzeug in Wiesbaden gestohlen.

Im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 07:50 Uhr geriet ein weißer Fiat Ducato in der Straße "Am Parkfeld" ins Visier von Dieben. Die Unbekannten öffneten die Schiebetür des Fahrzeugs und entnahmen Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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