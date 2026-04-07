Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Motorradfahrer flüchtet vor Polizei und gefährdet Verkehrsteilnehmer +++ Autoteilediebe +++ Einbrüche

Wiesbaden (ots)

1. Motorradfahrer flüchtet vor Polizei und gefährdet Verkehrsteilnehmer, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Jakob-Schick-Straße, Sonntag, 05.04.2026, 14:30 Uhr

(kq) Ein bislang unbekannter Motorradfahrer entzog sich am Sonntag im Bereich Wiesbaden einer polizeilichen Kontrolle und beging dabei mehrere erhebliche Verkehrsverstöße.

Der Fahrer war ohne Kennzeichen und ohne Schutzhelm auf der Wiesbadener Straße unterwegs und missachtete an den Kreuzungen Wiesbadener Straße / Otto-Suhr-Ring sowie Otto-Suhr-Ring / Boelckestraße jeweils das bereits länger andauernde Rotlicht.

Anschließend flüchtete er vor einer Polizeistreife unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn über mehrere Straßen, darunter Schmalweg und Ludwig-Wolker-Straße, und erreichte hierbei Geschwindigkeiten von bis zu 110 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Im weiteren Verlauf kam es im Bereich Steinerne Straße / Uthmannstraße nach einem erneuten Rotlichtverstoß zu mehreren Beinahe-Zusammenstößen mit anderen Verkehrsteilnehmern. Auch eine Fußgängerin mit Hund musste auf einen Feldweg ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.

Schließlich setzte der Fahrer seine Flucht über einen Feldweg und einen angrenzenden Acker im Bereich des Fähncheskreuzes fort und entkam unerkannt.

Die eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrer oder auch Motorrad machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Unbekannte entwenden Autoteile und verursachen erheblichen Schaden, Wiesbaden-Nordenstadt, Senefelderstraße, Samstag, 04.04.2026, 12:00 Uhr - Montag, 06.04.2026, 20:50 Uhr

(kq)Am vergangenen Wochenende haben Autoteilediebe in Wiesbaden-Nordenstadt zugeschlagen.

Unbekannte Täter verschafften im Zeitraum von Samstag, 12:00 Uhr, bis Montag, 20:50 Uhr, vermutlich durch Aufschneiden des Stoffverdecks Zugang zu einem verschlossenen Pkw in der Senefelderstraße. Aus dem Fahrzeug wurden anschließend diverse Fahrzeugteile und Gegenstände entwendet. Hierbei handelt es sich unter anderem um den Fahrer- und Beifahrersitz, beide Türverkleidungen, das Lenkrad, Teile der Mittelkonsole, Verkleidungselemente im Bereich des Armaturenbretts, den Schalthebelknauf sowie diverse elektronische Komponenten.

Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Darüber hinaus entstand durch die Tat ein Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Katalysator aus einem Auto entwendet, Wiesbaden-Biebrich, Biebricher Allee, Samstag, 04.04.2026, 15:00 Uhr bis Montag, 06.04.2026, 18:30 Uhr

(lr) Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagabend wurde ein Katalysator aus einem Auto in Wiesbaden-Biebrich gestohlen. Die unbekannten Täter schnitten den Katalysator aus einem silbernen Mercedes CLK in der Biebricher Allee und flüchteten anschließend mit diesem in unbekannte Richtung.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Einbrüche,

Wiesbaden, Donnerstag, 02.04.2026, 12:30 Uhr - Montag, 06.04.2026, 03:00 Uhr

(kq)In den vergangenen Tagen kam es zu drei Einbrüchen in Wiesbaden.

Der erste Einbruch ereignete sich im Laufe des Donnerstages in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße. Unbekannte begaben sich in der Zeit von 12:30 Uhr bis 18:30 Uhr in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und hebelten eine Wohnungseingangstür auf. Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnräume und flüchteten. Aktuell ist nicht bekannt, ob Gegenstände entwendet wurden.

Freitagabend hatten es Einbrecher auf ein Wohnhaus in der Straße "Weher Köppel" abgesehen. In der Zeit von 17:40 Uhr bis 20:20 Uhr versuchten die Einbrecher zunächst eine Terassentür aufzuhebeln, als die misslang, versuchten sie es auf der linkseitig gelegenen Terassentür erneut und verschafften sich so Zugang ins Wohnhaus. Im Anschluss durchsuchen sie die Wohnräume und flüchteten mit Goldschmuck.

In der Nacht zum Montag hatten es Unbekannte auf ein Wohnhaus in der Äppelallee abgesehen. In der Zeit von 19:00 Uhr bis 03:00 Uhr kletterten die Unbekannten auf das Vordach des Hauses und gelangten durch ein Fenster ins Haus. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnräume und flüchteten mit Schmuck und Bargeld.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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