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Polizei Hamburg

POL-HH: 260407-3. 77-Jährige nach Wohnungsbrand in Hamburg-Heimfeld verstorben

Hamburg (ots)

Zeit: 04.04.2026, 12:50 Uhr

Ort: Hamburg-Heimfeld, Woellmerstraße

Samstagmittag kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Feuer in einer Wohnung in Heimfeld, bei dem eine 77-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde und wenig später im Krankenhaus verstarb. Das Landeskriminalamt für Branddelikte (LKA 45) führt die Ermittlungen.

Aufgrund von Rauchentwicklung sowie ausgelöster Rauchwarnmelder wurden Hausbewohnerinnen und Hausbewohner auf ein Feuer in ihrem Mehrfamilienhaus aufmerksam und wählten den Notruf.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Brand in einer Wohnung im Hochparterre des Hauses ausgebrochen.

In der Brandwohnung befand sich eine 77-Jährige mit ihrem Hund, die von den Einsatzkräften zunächst lebensgefährlich verletzt aus der Wohnung gerettet werden konnte. Sie wurde unter Notarztbegleitung in ein Krankenhaus transportiert, in dem sie wenig später verstarb. Ihr Hund verstarb noch in der Wohnung.

Die Beamtinnen und Beamten des LKA 45 haben in Zusammenarbeit mit dem LKA 414 (Todesermittlung) die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Woellmerstraße für Fahrzeug- und Fußgängerverkehr gesperrt.

Pap.

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Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Nadia Papist
Telefon: 040/4286-56216
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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