Polizei Hamburg

POL-HH: 260407-1. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Schwerverletztem in Hamburg-Neuengamme

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 02.04.2026, 16:15 Uhr

Unfallort: Hamburg-Neuengamme, Altengammer Hauptdeich/Neuengammer Hausdeich

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei der der Zweiradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der ermittelnden Verkehrsdirektion Süd (VD 4) zufolge befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Mercedes den Neuengammer Hausdeich in Richtung Elbe und bog an der Einmündung Altengammer Hauptdeich nach links in diesen ab. Im weiteren Verlauf kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem aus ihrer Sicht von links kommenden, bevorrechtigten 38-jährigen Suzuki-Fahrer.

Eine Rettungswagenbesatzung transportierte den lebensgefährlich verletzten Motorradfahrer in eine Klinik, wo er weiterhin intensivmedizinisch behandelt wird. Die 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Ein Verkehrsunfall-Team der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Dabei kamen auch ein 3D-Scanner sowie ein Gutachter zum Einsatz. Die Unfallörtlichkeit musste hierfür bis etwa 21:00 Uhr teilweise voll gesperrt werden.

Die Ermittlungen werden nun bei der VD 4 geführt und dauern an.

In diesem Zusammenhang werden Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

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