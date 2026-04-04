POL-HH: 260404-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 17-Jähriger aus Hamburg-Moorfleet
Hamburg (ots)
Zeit: seit 01.04.2026, 21:20 Uhr
Ort: Hamburg-Moorfleet, Moorfleeter Deich
Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds suchte die Polizei nach einer 17-jährigen Jugendlichen.
Die entsprechende Pressemitteilung lautete: POL-HH: 260402-2. Vermisstenfahndung nach 17-Jähriger aus Hamburg-Moorfleet
Die Vermisste kehrte gestern eigenständig und wohlbehalten an ihre Wohnanschrift zurück.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.
Schl.
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