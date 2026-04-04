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Polizei Hamburg

POL-HH: 260404-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 17-Jähriger aus Hamburg-Moorfleet

Hamburg (ots)

Zeit: seit 01.04.2026, 21:20 Uhr

Ort: Hamburg-Moorfleet, Moorfleeter Deich

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds suchte die Polizei nach einer 17-jährigen Jugendlichen.

Die entsprechende Pressemitteilung lautete: POL-HH: 260402-2. Vermisstenfahndung nach 17-Jähriger aus Hamburg-Moorfleet

Die Vermisste kehrte gestern eigenständig und wohlbehalten an ihre Wohnanschrift zurück.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.

Schl.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Patrick Schlüse
Telefon: 040 4286-56215
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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