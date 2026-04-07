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Polizei Hamburg

POL-HH: 260407-2. Zeugenaufruf nach sexuellem Übergriff in Hamburg-Barmbek-Nord

Hamburg (ots)

Tatzeit: 01.04.2026, 23:55 Uhr

Tatort: Hamburg-Barmbek-Nord, Hiddingaweg

Nachdem es vergangenen Mittwoch im Stadtteil Barmbek-Nord zu einem sexuellen Übergriff auf eine Frau durch einen noch Unbekannten gekommen ist, sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) zufolge befand sich die 39-Jährige vor ihrer Wohnanschrift, als sich ihr ein Unbekannter näherte und unvermittelt sexuelle Handlungen an ihr vornahm. Die 39-jährige Frau schrie um Hilfe, sodass der Mann von ihr abließ und in unbekannte Richtung flüchtete.

Die 39-Jährige blieb durch die Attacke unverletzt und beschrieb den Angreifer später wie folgt:

   - männlich
   - etwa 175 cm groß
   - braunes Haar
   - bekleidet mit einem grünen Parka

Die Ermittlungen des LKA 42 dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat machen oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

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Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Nadia Papist
Telefon: 040/4286-56216
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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