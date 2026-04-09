Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Ladendetektivin bei räuberischem Diebstahl leicht verletzt +++ Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung

Wiesbaden (ots)

1. Ladendetektivin bei räuberischem Diebstahl leicht verletzt, Wiesbaden-Westend, Bismarckring, Mittwoch, 08.04.2026, 10:50 Uhr

(kq)Am Mittwochmittag kam es in Wiesbaden zu einem räuberischen Diebstahl, bei dem eine Ladendetektivin leicht verletzt wurde.

Eine bislang unbekannte männliche Person entwendete gegen 10:50 Uhr mehrere Getränkedosen aus einem Einkaufsgeschäft im Bismarckring und verließ anschließend den Markt, ohne die Ware zu bezahlen.

Eine im Geschäft eingesetzte Ladendetektivin nahm die Verfolgung auf und forderte den Mann mehrfach auf, stehenzubleiben. Daraufhin drehte sich dieser um, griff die Detektivin am Arm und stieß sie zu Boden. Im Anschluss flüchtete der Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Die Ladendetektivin wurde leicht verletzt und wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Der Täter wird auf etwa 30 Jahre geschätzt und ist circa 175 bis 180 cm groß. Er hat ein "mitteleuropäisches Erscheinungsbild", trug einen Schnurrbart sowie zerzauste, dunkelblonde Haare und Ohrringe. Bekleidet war er mit einer olivgrünen Jogginghose und einer dunklen Jacke. Zudem führte er einen beigen Jutebeutel mit sich.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung, Wiesbaden-Mitte, Bahnhofstraße, Mittwoch, 08.04.2026, 19:00 Uhr

(kq)Am Mittwochabend kam es im Zuge eines verbalen Streits zu einer körperlichen Auseinandersetzung in Wiesbaden.

Gegen 19:00 Uhr kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem 33-jährigen Mann und zwei bislang unbekannten männlichen Personen. Der Streit verlagerte sich vom Gehweg in Höhe der Reisinger-Anlagen auf die Fahrbahn der Bahnhofstraße, unmittelbar vor die dortigen Parkstreifen.

Dort kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 33-Jährige gewürgt, geschlagen und am Boden liegend getreten worden sein soll.

Die beiden Unbekannten flüchteten anschließend und konnten im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Der erste Täter ist männlich, von mittlerem Alter, etwa 165 cm groß und von schlanker Statur. Er hat braune Haare, ein "nordafrikanisches Erscheinungsbild" und trug ein rotes Trikot.

Sein Komplize ist ebenfalls männlich, von mittlerem Alter, etwa 170 cm groß und ebenfalls schlank. Er hat kurze, schwarze, lockige Haare, ein "nordafrikanisches Erscheinungsbild" und war mit einer dunklen Jogginghose bekleidet.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell