Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen zu Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Unterlüß (ots)

Gestern Nachmittag ist es in Unterlüß zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen. Eine 26-Jährige befuhr gegen 14:20 Uhr mit ihrem Fiat die Müdener Straße in Richtung Müden. Auf Höhe der dortigen Schule hielt sie an einer roten Ampel. Im Gegenverkehr hatte sich an der roten Ampel bereits eine Fahrzeugschlange gebildet. Plötzlich ist der Fahrer eines dieser Fahrzeuge aus der Reihe ausgeschert und an den anderen Fahrzeugen vorbeigefahren. Dabei passierte er die für ihn ebenfalls rote Ampel und fuhr in den Gegenverkehr. Die 26-Jährige, die in der Zwischenzeit wieder angefahren war, konnte einen Zusammenstoß durch eine Vollbremsung vermeiden, der Mercedesfahrer wich auf eine Busspur aus und entfernte sich. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um eine graue Mercedes Limousine, neueres Modell mit einem Celler Kennzeichen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Unterlüß unter der Telefonnummer 05827/97049-0 oder der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051 6064-0 in Verbindung zu setzen.

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