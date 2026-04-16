Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfälle im Stadtgebiet

Celle (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Celle ist gestern eine Person leicht verletzt worden. Eine 37-Jährige befuhr gegen 08:00 Uhr mit ihrem Hyundai die Schulzestraße in Richtung Welfenallee und wollte nach rechts in die Welfenallee abbiegen. Dabei übersah sie eine 16-Jährige, die mit ihrem Elektroroller den Radweg der Welfenallee befuhr und die Schulzestraße überqueren wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die Rollerfahrerin leicht verletzt wurde. Sie wurde in ein Krankenhaus transportiert. Sachschaden ist nicht entstanden.

Ein weiterer Unfall ereignete sich gestern gegen 08:40 Uhr in der Burgstraße in Celle. Ein 16-Jähriger befuhr die Fahrradstraße der Burgstraße in Richtung 77er Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er dabei den ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten VW Polo und prallte dagegen. Der Jugendliche zog sich dabei Verletzungen im Gesicht zu und wurde in ein Krankenhaus transportiert. An dem Polo entstand Sachschaden, die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Eine 85-jährige wurde gestern bei einem Unfall in der Straße "Nordwall" leicht verletzt. Sie befuhr gegen 13:40 Uhr mit ihrem Fahrrad den Nordwall und wollte diesen an der Ampel in Höhe der Hausnummer 27 überqueren. Dabei stieß sie mit dem Opel einer 78-Jährigen zusammen, der auf dem Nordwall in Richtung Blumlage unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 85-Jährige leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt wurde. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Es ist leichter Sachschaden in Höhe von 100 Euro entstanden.

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