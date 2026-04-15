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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht

Hermannsburg (ots)

Am Sonntag, 12.04.2026 ist es in Hermannsburg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein schwarzer VW stand zwischen 09:30 Uhr und 15:00 Uhr in der Junkernstraße in Höhe der Hausnummer 4 am Fahrbahnrand geparkt. Gegenüber befindet sich der Parkplatz der örtlichen Kirchengemeinde.

Das verursachende Fahrzeug ist vermutlich von diesem Parkplatz heruntergefahren und ist dabei gegen die Fahrerseite des VW gefahren. Anschließend entfernte sich der Fahrer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 1.500 Euro.

Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Hermannsburg unter der Telefonnummer 05052-9133110 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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