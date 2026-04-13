Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bagger entwendet und Straßen beschädigt

Hmbühren (ots)

Am Wochenende ist es in Oldau und Hambühren zu mehreren Sachbeschädigungen mit einem Bagger gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die unbekannten Täter zwischen Samstag, 11.04.2026, 16:30 Uhr und Sonntag, 12.04.2026, 09:00 Uhr von einer Baustelle in Hambühren einen Bagger entwendet. Mit dem Fahrzeug fuhren sie zu einem Waldweg in Oldau und gruben dort ein großes Loch auf einem asphaltierten Waldweg in der Verlängerung der Straße "Schwarzer Weg". Im gleichen Tatzeitraum haben die Unbekannten Täter ein Loch in die Fahrbahn der Straße "Im Dorfe" in Hambühren gegraben. Auch hier kam nach bisherigen Erkenntnissen der Bagger zum Einsatz. Den Bagger ließen die Täter dort beschädigt zurück. Die Gesamtschadenshöhe steht noch nicht fest, die Gemeinde Hambühren hat bereits damit begonnen, die Schäden zu beseitigen und die Löcher wieder zugeschüttet. Näheres zum Tathergang ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wietze unter der Telefonnummer 05146-986230 in Verbindung zu setzen.

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