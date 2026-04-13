PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizeiinspektion Celle - Obduktion nach Fund einer Leiche in der Aller ergibt keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Celle (ots)

Die am vergangenen Samstag in der Aller bei Hambühren aufgefundene Leiche ist zwischenzeitlich obduziert worden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen aufgrund verschiedener körperlicher Merkmale, wie beispielsweise Haare, Statur, Gewicht und Größe sowie weiterer individueller Merkmale davon aus, dass es sich bei der aufgefundenen Toten um die seit vier Wochen vermisste Michelle H. aus Celle handelt. Endgültige Sicherheit soll ein DNA-Abgleich erbringen. Einsatzkräfte fanden außerdem das Handy der Vermissten, welches nun ausgewertet wird. Ausweislich des vorläufigen Obduktionsergebnisses sind im Halsbereich des Leichnams zwei Stichverletzungen festgestellt worden. Diese seien jedoch nicht lebensbedrohlich und hätten keine Gefäße verletzt. Aufgrund des Stichkanals seien diese mit einer Selbstverletzung plausibel in Einklang zu bringen. Darüber hinaus haben sich keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergeben, wie z.B. Hämatome.

Die genaue Todesursache hat sich indes nicht abschließend klären lassen. Insbesondere kann ein mögliches Ertrinken infolge der Liegezeit des Leichnams im Wasser nicht mehr festgestellt werden.

Der Verdacht gegen den tatverdächtigen 46-Jährigen, der die junge Frau als vermisst gemeldet hatte, hat sich in Anbetracht der Untersuchungsergebnisse nicht erhärtet. Ein dringender Tatverdacht besteht gegen ihn nach wie vor nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 10:18

    POL-CE: Frau bei Unfall leicht verletzt

    Celle (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Celle ist gestern eine Frau leicht verletzt worden. Ein 66 Jahre alter Opel-Fahrer war gegen 17:30 Uhr in der Straße "Bahnhofsplatz" in Richtung Bahnhof unterwegs. Hier musste er verkehrsbedingt abbremsen. Eine hinter ihm fahrende 39-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Nissan auf den Opel auf. Dabei wurde sie leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ...

    mehr
  • 11.04.2026 – 17:42

    POL-CE: Leiche aus der Aller geborgen

    Celle / Hambühren (ots) - Ein Wassersportler hat heute Vormittag gegen 10:50 Uhr im Bereich Hambühren einen leblosen Körper entdeckt, der in der Aller trieb. Daraufhin informierte der Mann umgehend die Polizei. Die Einsatzkräfte begaben sich daraufhin zum Fundort und bargen den weiblichen Leichnam aus dem Wasser. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Toten mit an Sicherheit grenzender ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren