POL-GI: Landkreis Gießen: 15-Jähriger aufgefunden

Gießen (ots) - Heute Morgen (3. März) kam es gegen 6.35 Uhr auf der Landesstraße 1571 bei Rittershausen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Fahrer tödlich verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Fahrer mit seinem Hyundai auf der L1571 aus Richtung Rittershausen kommend in Fahrtrichtung Hainchen (NRW) unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über ...

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