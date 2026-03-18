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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: 15-Jähriger aufgefunden

Gießen (ots)

Buseck: Der 15-jährige Vermisste, Meldung vom 18.03.2026, 15.42 Uhr, konnte wohlbehalten aufgefunden werden.

Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen.

   L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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