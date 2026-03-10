PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: Verkehrsunfall Sachschaden - Alleinunfall eines speziellen Schwertransporters

Gießen (ots)

Münchhausen: Am Dienstag, 10.03.2026, gg. 00:00 Uhr kam es im Bereich der Abfahrt der Bundesstraße 252 von Frankenberg kommend zur Bundesstraße 236 in Fahrtrichtung Battenberg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Gem. den ersten Ermittlungen sind die Auflieger mit einer Ladung von ca. 76 Tonnen und einem Gesamtgewicht von ca. 120 Tonnen beim Befahren der Abfahrt aus derzeit nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hier kam es zum Anstoß und überfahren der dortigen Leitplanke. Die Auflieger kamen rechtsseitig teilweise auf und neben der Leitplanke zum Stillstand. Durch das Unfallgeschehen wurden keine Personen verletzt. Die tatsächliche Schadenshöhe kann zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht benannt werden.

Zur Feststellung der Unfallursache und der weiteren Fahrtüchtigkeit des kombinierten Schwertransportes werden Spezialisten der hessischen Polizei zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

Aktuell ist die genannte Abfahrt voll gesperrt. Eine entsprechende Verkehrsumleitung wurde eingerichtet. Eine Rundfunkwarnmeldung wurde veröffentlicht.

Die Dauer der Maßnahmen vor Ort kann zur Berichterstattung nicht abgesehen werden. Es wird nachberichtet.

   T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

