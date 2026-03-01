Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: 13-Jähriger aus Wetter wohlbehalten zurück
Gießen (ots)
Wetter: Der 13-jährige Junge aus einer Wohngruppe in Wetter (Meldung vom 27.02.2026, 02.47 Uhr), konnte wohlbehalten angetroffen werden.
Die Redaktionen werden gebeten die personenbezogenen Daten zu löschen.
L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst
