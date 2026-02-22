Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Marburg: Küchenbrand

Gießen (ots)

Marburg: Am Sonntag, 22. Februar 2026, wurde gg. 14:30 Uhr ein Zimmerbrand in der Neuen Kasseler Straße in Marburg gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer in der Küche einer Wohnung im 1. Obergeschoss schnell gelöscht werden. Die Bewohner hatten sich zuvor selbständig ins Freie begeben. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 25.000.- EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)

