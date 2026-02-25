Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Wetterau: Vermisster 16-Jähriger wieder wohlbehalten zurück

Gießen (ots)

Der seit Dienstag, 24.02.2026 gg. 05.00 Uhr vermisste 16-Jährige aus Ober-Wöllstadt ist wohlbehalten wieder zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit wieder zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Bilder des ehemals Vermissten aus den Online-Portalen zu löschen.

C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

