POL-GI: Dietzhölztal: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L1571

Heute Morgen (3. März) kam es gegen 6.35 Uhr auf der Landesstraße 1571 bei Rittershausen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Fahrer tödlich verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Fahrer mit seinem Hyundai auf der L1571 aus Richtung Rittershausen kommend in Fahrtrichtung Hainchen (NRW) unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Böschung. Der 60 Jahre alte Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein angeforderter Hubschrauber kam vor Ort nicht zum Einsatz und brach seinen Anflug ab. Die L1571 war aufgrund der Bergungsarbeiten für die Dauer von circa 2 Stunden voll gesperrt.

