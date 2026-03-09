PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Vermisste 13-Jährige zurück!

Gießen (ots)

Ortenberg: Die seit Sonntag, 08.03.2026 vermisste 13-Jährige konnte durch die Polizei wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung nach der ehemals Vermissten wird hiermit zurückgenommen.

Die Redaktionen werden gebeten das Foto aus allen Onlineportalen zu entfernen.

   T. Hahn (Polizeifüher vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

