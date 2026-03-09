Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Wetteraukreis: Vermisste 13-Jährige zurück!
Gießen (ots)
Ortenberg: Die seit Sonntag, 08.03.2026 vermisste 13-Jährige konnte durch die Polizei wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung nach der ehemals Vermissten wird hiermit zurückgenommen.
Die Redaktionen werden gebeten das Foto aus allen Onlineportalen zu entfernen.
T. Hahn (Polizeifüher vom Dienst)
