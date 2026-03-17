Polizei Braunschweig

POL-BS: Falsche Polizeibeamte - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Braunschweig-Lehndorf, Homburgstraße, 16.03.2026, 08:30 - 13:00 Uhr

Unbekannte erlangen Bargeld und Goldschmuck

Am Montagvormittag wurde eine 85-jährige Braunschweigerin Opfer eines Trickbetrugs durch falsche Polizeibeamte. Gegen 08:30 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er schilderte eine angebliche Festnahme in der Nachbarschaft sowie einen vermeintlich kriminellen Mitarbeiter ihrer Bankfiliale. In diesem Zusammenhang forderte er die Frau auf, Bargeld von ihrer Bank abzuheben und zur Unterstützung der Ermittlungen in ihrem Briefkasten zwecks einer Überprüfung zu deponieren. Während des rund vierstündigen Telefonats begab sich die 85-Jährige zweimal zu ihrer Bank und hob insgesamt eine fünfstellige Summe Bargeld ab, die sie anschließend wie gefordert in ihrem Briefkasten hinterlegte. Kurze Zeit später wurde sie angewiesen, zusätzlich Goldschmuck dort zu deponieren. Als sie dem nachkam, war das zuvor abgelegte Bargeld bereits verschwunden. Auch der Schmuck wurde kurze Zeit später entwendet. Die Geschädigte kontaktierte im Anschluss die Polizei, wodurch der Betrug bekannt wurde. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass die Abholung durch bislang unbekannte Täter erfolgte, die die Seniorin zuvor beobachtet hatten und sich längere Zeit im Wohngebiet um den Tatort aufgehalten haben.

Deshalb werden nun Zeugen gesucht, die möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Homburgstraße wahrgenommen haben und beschreiben können. Hinweise werden beim Kriminaldauerdienst unter 0531/476-2516 entgegengenommen.

Die Polizei weist darauf hin, dass echte Polizeibeamte niemals Bargeld oder Wertgegenstände abholen. In entsprechenden Fällen handelt es sich stets um Betrugsversuche.

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