Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizeidirektion Braunschweig veröffentlicht die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025

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Braunschweig (ots)

Thomas Ring, Polizeipräsident der Polizeidirektion Braunschweig, betont: "Ich freue mich, dass auch im Jahr 2025 die Anzahl der Straftaten in der Polizeidirektion Braunschweig erneut zurückgegangen ist. Auch die Tatsache, dass die Aufklärungsquote erneut über 60 Prozent liegt, ist ein Zeichen dafür, dass unsere vielfältigen Maßnahmen in der Präventionsarbeit sowie im Einsatz- und Ermittlungsbereich Wirkung zeigen. Deshalb werden wir auch in Zukunft nicht nachlassen und an ihnen festhalten. In vielen Deliktsbereichen sind erfreulicherweise positive Trends erkennbar. So können wir beispielsweise im Bereich der Jugendkriminalität rückläufige Zahlen feststellen. Auch die Anzahl der Angriffe auf Polizeibeamtinnen und -beamte ist im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Gleichwohl sind die Zahlen der Gewaltdelikte in vielen Bereichen noch immer zu hoch, was besonders im Hinblick auf die kontinuierlich ansteigenden Zahlen der Messerangriffe deutlich wird. Dies signalisiert uns, dass wir mit unserer polizeilichen Arbeit weiterhin ein starkes Zeichen gegen die zunehmende Gewaltbereitschaft in unserer Gesellschaft setzen müssen."

Im Anhang finden Sie das Handout und die Pressemitteilung zur PKS 2025 der Polizeidirektion Braunschweig.

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