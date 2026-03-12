PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Eigentümer gesucht - mutmaßlich gestohlene Fahrräder

Braunschweig (ots)

18. und 19.01.2026

Drei Fahrräder nach Zeugenhinweis sichergestellt

Bereits im Januar erhielt die Polizei Informationen darüber, dass zwei Fahrräder in einem Hausflur in der Celler Heerstraße abgestellt wurden, bei denen der Verdacht des Diebstahls besteht. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass eins der Räder bereits als gestohlen angezeigt wurde.

Am Folgetag erging ein ähnlicher Hinweis ein, diesmal in Bezug auf ein Fahrrad auf einem Garagenhof in der Emsstraße. Auch hier sprechen erste Ermittlungen dafür, dass dieses Fahrrad ebenfalls aus einem Diebstahl stammt.

Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern der Fahrräder oder nach Hinweisen zu deren Herkunft. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Nord unter 0531-476 3315 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

