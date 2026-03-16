Polizei Braunschweig

POL-BS: Fußgänger angefahren - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Willy-Brandt-Platz i.R. Schillstraße

12.03.2026, 15:35 Uhr

Fahrradfahrer fährt Fußgänger an und entfernt sich vom Unfallort

Am Donnerstagnachmittag kam es auf dem Fußweg des Willy-Brandt-Platzes in Höhe des BraWoParks zu einem Verkehrsunfall zwischen einem jugendlichen Fußgänger und einem unbekannten Radfahrer. Ein 14-Jähriger ging gegen 15:35 Uhr auf dem Fußweg in Richtung Schillstraße, als ihn ein von hinten herannahender Radfahrer am Arm streifte. Der Jugendliche stürzte infolge des Zusammenstoßes und wurde verletzt. Ohne, dass man miteinander gesprochen hat, entfernte sich der circa 40 Jahre alte Mann mit seinem schwarzen Fahrrad in Richtung Schillstraße von der Unfallstelle. Er trug eine rote Jacke. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

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