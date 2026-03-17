Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Radfahrer gefährdet

Braunschweig (ots)

Celler Straße i.R. Ölper, 10.03.2026, 09:45 Uhr

Pkw nimmt Radfahrer die Vorfahrt und fährt nach Streitigkeiten auf ihn zu

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer gefährdete am Dienstagvormittag einen Radfahrer in einem Abzweig der Celler Straße. Der Fahrer eines schwarzen Opel missachtete beim Linksabbiegen die Vorfahrt des Radfahrers und stellte ihn anschließend auf einem angrenzenden Tankstellengelände zur Rede, wobei er ihm mit seinem Fahrzeug den Weg versperrte. Anschließend fuhr der Radfahrer weiter in Richtung Ölper. Als er das Aufheulen eines Motors hörte, blickte er in den Rückspiegel seines Fahrrades und sah den schwarzen Pkw hinter sich herfahren. Während des Überquerens der Autobahnauffahrt A 392 Richtung Hamburger Straße nahm der Radfahrer ein lautes Krachen hinter sich wahr. Der Pkw war in der Auffahrt auf den Radfahrer zugefahren, fuhr dann aber über eine Überquerungshilfe und anschließend in Richtung Ölper davon. Der Fahrer eines Lieferwagens beobachtete die Situation und sprach anschließend mit dem Radfahrer. Da kein Personalienaustausch erfolgte, sucht die Polizei nun den Lieferwagenfahrer und weitere Zeugen, die Angaben zum schwarzen Pkw und dessen Fahrer machen können. Der Fahrer wird als 50 - 60 Jahre alt beschrieben. Er war schwarz gekleidet, hatte kurze, dunkle und lichte Haare und trug einen Drei-Tage-Bart.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Nord unter der Telefonnummer 0531/476-3315 entgegen.

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