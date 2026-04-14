Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Bergen

Bergen (ots)

Gestern Abend sind bei einem Verkehrsunfall in Bergen zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 20-Jähriger wollte gegen 17:20 Uhr mit seinem VW vom Fahrbahnrand auf die Harburger Straße in Bergen auffahren. Hier übersah er vermutlich die bevorrechtigte 57 Jahre alte Fahrerin eines Peugeots. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Frau und der 17 Jahre alte Beifahrer in dem VW wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, beide waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 29.000 Euro.

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