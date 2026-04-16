Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Warnung vor falschen Feuerwehrmitgliedern - Betrugsmasche!

Unterlüß (ots)

Die Polizei warnt aktuell vor einer Betrugsmasche in Unterlüß und Umgebung: Unbekannte Täter geben sich als Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr aus, um sich unter einem Vorwand Zutritt zu Grundstücken und möglicherweise auch zu Wohnhäusern zu verschaffen. In einem aktuellen Fall in der Albert-König-Straße täuschten zwei Männer vor, das Grundstück aufgrund angeblicher Brandgefahren überprüfen zu müssen. Nachdem ihnen Zutritt gewährt wurde, verließen sie kurze Zeit später wieder das Gelände. Entwendet wurde nichts. Täterbeschreibung:

- Zwei männliche Personen, ca. 170 cm bzw. 185 cm groß

- Schlanke Statur

- Braune Arbeitskleidung und braune Schirmmützen

Die Polizei ermittelt wegen Amtsanmaßung und Hausfriedensbruch. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Unterlüß (Tel.: 05827/97049-0) oder bei der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051 6064-0 zu melden.

Wichtig:

Die Feuerwehr führt keine unangekündigten Kontrollen auf Privatgrundstücken durch. Seien Sie aufmerksam und informieren Sie auch ältere Angehörige und Nachbarn über diese Betrugsmasche. In diesem Zusammenhang rät die Polizei außerdem: Lassen Sie keine unbekannten Personen ohne vorherige Überprüfung auf Ihr Grundstück oder in Ihr Haus. Fordern Sie immer einen offiziellen Dienstausweis und prüfen Sie diesen sorgfältig. Kontaktieren Sie im Zweifel direkt die Polizei, bevor Sie jemanden hereinlassen.

Seien Sie besonders wachsam, wenn Druck aufgebaut wird oder ein dringender Handlungsbedarf vorgetäuscht wird.

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