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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Drei Personen bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Lachtehausen (ots)

Heute Vormittag ist es auf der L 282 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Personen tödlich verletzt worden sind.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 44-Jährige mit ihrem Mitsubishi gegen 11:10 Uhr die L 282 aus Lachtehausen kommend in Richtung Lachendorf. Auf dieser Strecke geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Ein 50-Jähriger wich mit seinem LKW noch nach rechts auf den Grünstreifen aus und bremste, konnte einen frontalen Zusammenstoß mit dem PKW aber nicht mehr verhindern. Die Frau in dem Mitsubishi und ihre beiden 18 Jahre alten Mitfahrerinnen erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften vor Ort. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die L282 war während der Bergungsmaßnahmen zwischen Lachtehausen und dem Kreisel Celler Straße / Garßener Straße voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Sperrung dauerte bis in die Nachmittagsstunden. Die Schadenshöhe wird auf zirka 55.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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