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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wochenendlage der Polizeiinspektion Celle

Celle (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Samstag kam es zur Mittagszeit im Ortszentrum Hermannsburg zu einem Verkehrsunfall. Der 69-jährige Fahrzeugführer eines PKW Dacia aus dem hiesigen Landkreis befuhr die Billingstraße in Hermannsburg, als er im Kreuzungsbereich zur Lotharstraße und der Celler Straße die Kontrolle über seinen PKW verlor und mit einem er an der dortigen Apotheke gelegenen Fahrradständer kollidierte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein medizinischer Notfall ursächlich für das Abkommen gewesen sein. Der 69jährige Mann musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 EUR.

Waldbrand im Bereich Westercelle

Celle - Am Samstagnachmittag, gegen 15:10 Uhr, wird durch einen Segelflieger ein Waldbrand im Bereich der Dasselsbrucher Straße am Fuhsekanal gemeldet. Durch eingesetzte Kräfte der Feuerwehr kann der Brand des Unterholzes auf einer Fläche von ca. 750 m² gelöscht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erscheint die Brandentstehung durch zumindest fahrlässiges Handeln als ursächlich. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei hiesiger Polizeidienststelle unter 05141-2770 zu melden.

Am Hafen auf Abwegen

Celle - Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr befuhr ein 60-Jähriger Celler mit seinem VW die Promenade zwischen Wohnhäusern und dem Hafenbecken am Celler Hafen. Zuvor hatten andere Verkehrsteilnehmer die dort aufgestellten Absperrungen zur Seite geschoben. In diesem Bereich werden derzeit verschiedene Bau- und Erdarbeiten ausgeführt. Am Ende der Promenade fand sich der Fahrzeugführer vor einem mehrere Zentimeter hohen Absatz, welchen er nicht herunterfahren wollte. Daher entschied er sich, seinen Pkw zu wenden und auf dem gleichen Weg zurückzufahren. Bei seinem Wendemanöver übersah er eine ungefähr 2m x 2m großes Loch in der Fahrbahn, welches er kurz vorher bewusst umfahren hatte. Durch den Sturz des Pkw mit der Front in das Loch wurde die Ölwanne des Pkw so stark beschädigt, dass das gesamte Motoröl austrat. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Brand mehrerer Fahrzeuge

Celle - Am frühen Sonntagmorgen gegen kurz nach 03:00 Uhr erreichten die Polizei und Feuerwehr mehrere Anrufe zu einem brennenden Lkw in der Straße Eilensteg in Celle. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Flammen drohten auf weitere Fahrzeuge überzugreifen. Dies konnte glücklicher Weise verhindert werden. Ein neben dem Lkw geparkter Pkw wurde allerdings trotzdem durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erscheint eine vorsätzliche Brandlegung als Brandursache als wahrscheinlich. Die Ermittlungen hierzu dauern an, der entstandene Schaden wird auf insgesamt ca. 10.000,- Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei hiesiger Polizeidienststelle unter 05141-2770 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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