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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Frontalzusammenstoß: E-Scooterfahrer leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montag, 27. April, auf der Dortmunder Straße, kam ein 16-jähriger E-Scooterfahrer mit leichten Verletzungen in ein Hammer Krankenhaus.

Eine 34-jährige KIA-Fahrerin aus Hamm beabsichtigte gegen kurz nach 15 Uhr von einem Tankstellengelände in den fließenden verkehr zu fahren. Hierbei kollidierte sie mit dem E-Scooter eines 16-jährigen Hammers, der mit seinem Gefährt auf dem Geh-/Radweg unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Scooter-Fahrer und verletzte sich leicht - er kam mit einem Rettungswagen in die Kinderklinik. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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