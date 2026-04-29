Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten im Kreuzungsbereich

Hamm-Herringen (ots)

Zwei Personen zogen sich am Dienstag, 28. April, bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Dortmunder Straße/ Kerstheider Straße leichte Verletzungen zu.

Eine 57-jährige Renault-Fahrerin aus Bergkamen befuhr gegen 19.30 Uhr die Dortmunder Straße in östlicher Richtung. Zeitgleich befuhr ein 23-jähriger Jaguar-Fahrer aus Hamm die Kerstheider Straße in nördlicher Richtung. Als der Hammer nach links abbog, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Zwei Rettungswagen brachten die 57-Jährige sowie den 35-jährigen Beifahrer des Jaguars zur ambulanten Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Die Feuerwehr kümmerte sich um den ausgelaufenen Kraftstoff. (bf)

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