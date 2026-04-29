Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dooringunfall auf der Lange Straße

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Dooringunfall zog sich eine 28-jährige Radfahrerin am Dienstag, 28. April, gegen 12.15 Uhr leichte Verletzungen zu.

Die Radfahrerin befuhr die Lange Straße in westlicher Richtung. Auf Höhe der Wörthstraße kam es zum Zusammenstoß mit der Fahrertür eines geparkten Mercedes. Ein Rettungswagen brachte die 28-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (bf)

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