Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus am Kirchweg

Hamm-Uentrop (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich am Mittwoch, 29. April, in der Zeit von 12 Uhr bis 17.15 Uhr unbefugten Zugang zu einer Wohnung am Kirchweg. Die Einbrecher verschafften sich durch Aufhebeln der Wohnungstür Zutritt. Vor Ort durchwühlten sie diverse Schränke und entwendeten Schmuck.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ds)

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