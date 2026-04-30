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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 10-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 10-jähriger Radfahrer zog sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 29. April, leichte Verletzungen zu.

Eine 61-jährige Renault-Fahrerin befuhr gegen 16.05 Uhr den Nordenstiftsweg in östlicher Fahrtrichtung. Auf Höhe der Merschstraße fuhr der Junge mit seinem Fahrrad unvermittelt auf die Straße. Die Autofahrerin wich aus, touchierte jedoch das Rückrad des Fahrrads. Der Junge stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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