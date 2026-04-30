Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl von Geldbörse - Konto leergeräumt

Hamm-Mitte (ots)

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige entwendeten am Mittwoch, 29. April, gegen 13 Uhr die Geldbörse aus der Handtasche von einer 67-Jährigen.

Die Frau saß auf ihrem Rollator als sie sich die Warenauslage an einem Geschäft am Westring ansah. Als sie eine plötzliche Bewegung hinter sich bemerkte, entfernten sie die beiden Tatverdächtigen fluchtartig Richtung Ausgang. Die Seniorin konnte anschließend nur noch den Verlust ihrer Geldbörse feststellen.

Als sie daraufhin zu ihrer Bank ging, um ihr Konto zu sperren, musste sie mit Erschrecken feststellen, dass die Täter bereits ihr Konto leergeräumt haben, da sich der Pin für das Konto ebenfalls in der Geldbörse befand.

Die Polizei gibt diesbezüglich Verhaltenstipps zur Vorbeugung von Taschendiebstählen:

- Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen. - Bewahren Sie auf keinen Fall die PIN für Ihre Bankkarte in Ihrer Tasche oder Ihrem Mobiltelefon auf. - Sperren Sie gestohlene Bankkarten unverzüglich über den bundesweiten Sperr-Notruf 116 116. (bf)

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