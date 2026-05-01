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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Veranstaltungen zum 1. Mai verlaufen störungsfrei

Hamm (ots)

Am 1. Mai verlief sowohl die Kundgebung des deutschen Gewerkschaftsbundes DGB in der Innenstadt, das Dreiklangfest im Creativ Revier sowie die Veranstaltung in der Geithe störungsfrei. Die Versammlung "1. Mai-Mehr Lohn-Tarifwende" auf dem Martin-Luther-Platz verlief in der Spitze mit 200 Teilnehmern vollkommen friedlich. Im Bereich der Geithe fanden sich in der Spitze bis zu 350 Personen ein, die Veranstaltung verlief weitgehend störungsfrei und wurde gegen 18:00 h beendet. Es wurden lediglich drei Jugendliche wegen übermäßigem Alkoholkonsum medizinisch behandelt und vorsorglich in örtliche Krankenhäuser gebracht. Durch die Polizei wurde weder eine Strafanzeige aufgenommen noch eine Person in Gewahrsam genommen.(kt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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