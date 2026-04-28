Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrskommissariat sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem E-Scooter-Fahrer

Moers (ots)

Am 27.04.2026 befuhr ein 33-jähriger Mann aus Moers gegen 04:30 Uhr mit seinem E-Scooter die Straße Pferdsweide.

Ein bislang unbekannter Pkw befuhr die Pferdsweide in gleicher Richtung, hinter dem 33-Jährigen.

Im weiteren Verlauf fuhr der Pkw dem 33-Jährigen hinten auf, sodass der E-Scooter-Fahrer stürzte und sich leicht verletzte.

Der Pkw entfernte sich auf einen angrenzenden Garagenhof.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen Pkw der Marke Suzuki. Bei dem Fahrzeugführer soll es sich um einen Mann gehandelt haben.

Das zuständige Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die Hinweise zum dem unbekannten Fahrzeugführer und dem Pkw geben können.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 260427-0930

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