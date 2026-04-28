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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Zeugensuche nach Einbruch in Bäckerei

Schermbeck (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen unbekannte Täter zwischen 19 Uhr und 05:50 Uhr in eine Bäckerei an der Mittelstraße ein.

Nachdem die Täter ein Fenster im Kundenbereich aufgehebelt haben, durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Was genau entwendet wurde ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen an der Bäckerei gemacht haben, sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260427-1114

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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