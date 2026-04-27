Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Das Verkehrskommissariat bittet um Zeugenhinweise nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Rheinberg (ots)

Am Donnerstagabend passierte ein 70-jähriger Mann aus Bad Arolsen mit seinem Wohnmobil das Rheintor in Rheinberg Orsoy in Fahrtrichtung Ortskern.

Drei unbekannte Tatverdächtige, welche auf der Brücke des Rheintors standen, warfen eine leere Chipsdose auf das Wohnmobil. Die Chipsdose traf das Wohnmobil auf dem Dach. Die unbekannten Tatverdächtigen flüchteten anschließend mit drei E-Scootern in Richtung Altenheim.

Ein Schaden am Wohnmobil konnte nicht festgestellt werden. Der 70- Jährige erschrak durch den entstandenen Knall an seinem Fahrzeug. Zu einer konkreten Gefährdung kam es aber nicht.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Alle drei männlich, 16-17 Jahre alt und bekleidet mit dunklen Sweat-Shirts.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache West im Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 entgegen.

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