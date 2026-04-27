Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Fußgänger wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rheinberg (ots)

Am Freitagabend (24.04.) verletzte sich gegen 19:45 Uhr ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall mit zwei Kleinkrafträdern schwer.

Der 44- jährige Rheinberger betrieb Grünpflegearbeiten auf der Werftstraße zwischen Xantener Straße und Winkelstraße an der dortigen Gleisanlage. Aus Richtung Xantener Straße kommend befuhren zwei Kleinkrafträder die Werftstraße in Fahrtrichtung Ossenberg.

Als der 44- Jährige beabsichtigte die Werftstraße fußläufig zu queren, wurde er durch das erste Kleinkraftrad erfasst, stürzte zu Boden und wurde von dem zweiten Kleinkraftrad anschließend überrollt.

Das vordere Kleinkraftrad war besetzt mit einem 17- jährigen Rheinberger und seiner 15- jährigen Sozia, ebenfalls aus Rheinberg. Das andere Zweirad führte eine 15- jährige Rheinbergerin.

Der 44- Jährige erlitt bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung des Verletzten. Ein zusätzlich angeforderter Rettungshubschrauber brachte ihn anschließend in ein Duisburger Krankenhaus.

Die drei Jugendlichen wurden durch Rettungswagen leicht verletzt in Krankenhäuser in Wesel und Moers gebracht.

Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Essen übernahm die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen an der Unfallstelle.

Die Kleinkrafträder wurden sichergestellt.

Zu Verkehrsstörungen kam es nicht.

/EG

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