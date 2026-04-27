Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Neukirchen-Vluyn (ots)

In der Zeit von Freitag (24.04.), 10:30 Uhr bis 12 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt in ein Einfamilienhaus auf dem Johann-Strauß-Weg.

Der oder die Täter durchwühlten Schränke und Behältnisse im Inneren des Hauses und flüchteten im Weiteren unerkannt.

Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 zu wenden.

/cd Ref. 260424-1300

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