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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Zeugensuche nach Diebstahl eines Wohnmobils

Xanten (ots)

Am Samstag (25.04.) entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 18 Uhr bis 19:30 Uhr ein Wohnmobil auf einem öffentlichen Parkplatz in Xanten.

Das hellblaue Wohnmobil Fiat Pössl Summit 600 plus parkte auf einem öffentlichen Parkplatz an der Straße Am Rheintor nahe der B57/ Varusring.

An dem Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen ES-KA 6353 angebracht.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Pkw oder zu verdächtigen Personen am Abstellort machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842/ 934-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260425-2000

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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