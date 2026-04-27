Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Zeugensuche nach Diebstahl eines Wohnmobils

Xanten (ots)

Am Samstag (25.04.) entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 18 Uhr bis 19:30 Uhr ein Wohnmobil auf einem öffentlichen Parkplatz in Xanten.

Das hellblaue Wohnmobil Fiat Pössl Summit 600 plus parkte auf einem öffentlichen Parkplatz an der Straße Am Rheintor nahe der B57/ Varusring.

An dem Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen ES-KA 6353 angebracht.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Pkw oder zu verdächtigen Personen am Abstellort machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842/ 934-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260425-2000

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell