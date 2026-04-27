POL-WES: Xanten - Zeugensuche nach Diebstahl eines Wohnmobils
Xanten (ots)
Am Samstag (25.04.) entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 18 Uhr bis 19:30 Uhr ein Wohnmobil auf einem öffentlichen Parkplatz in Xanten.
Das hellblaue Wohnmobil Fiat Pössl Summit 600 plus parkte auf einem öffentlichen Parkplatz an der Straße Am Rheintor nahe der B57/ Varusring.
An dem Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen ES-KA 6353 angebracht.
Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Pkw oder zu verdächtigen Personen am Abstellort machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842/ 934-0 in Verbindung zu setzen.
EG/Ref. 260425-2000
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