Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unfall mit zwei Schwerverletzen

Moers (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Rheinberger Straße/ Verbandsstraße sind am Samstag gegen 21:00 Uhr zwei Personen schwer verletzt worden.

Ein 44-jähriger Mann aus Wesel war mit einem weißen Mercedes Vito auf der Verbandsstraße unterwegs. Er kam aus Richtung Römerstraße und beabsichtigte geradeaus in Richtung Repelen zu fahren.

Eine 66-jährige Frau aus Moers befuhr mit einem Wohnmobil die Rheinberger Straße aus Rheinberg in Fahrtrichtung Moers.

Im Bereich der Kreuzung Rheinberger Straße/ Verbandsstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Verkehr wird dort durch eine Ampel geregelt.

Insgesamt verletzten sich fünf Personen im Vito leicht und konnten nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden.

Die 66-jährige Fahrerin des Wohnmobils und ihr 67-jähriger Beifahrer verletzten sich schwer. Ein Rettungswagen brachte auch sie in ein Krankenhaus nach Krefeld. Eine Lebensgefahr bestand für keine der verletzten Personen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Kreuzung komplett.

BH/

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