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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

POL-WES: Wesel - Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt
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Wesel (ots)

Heute ereignete sich gegen 10:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Schermbecker Landstraße zwischen einem Fahrradfahrer und einer Pkw- Fahrerin.

Die 19- jährige Pkw- Fahrerin aus Wesel befuhr die Raesfelder Straße und beabsichtigte nach links auf die Schermbecker Landstraße in Fahrtrichtung Schermbeck abzubiegen. Von der gegenüberliegenden Straße Kiek in den Busch kommend, beabsichtigte zeitgleich ein 73- jähriger Fahrradfahrer aus Wesel die Schermbecker Landstraße geradeaus zu überqueren.

Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer. Der 73- Jährige stürzte zu Boden und erlitt hierdurch lebensgefährliche Verletzungen. Neben Rettungswagen und Notarzt befand sich auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, der den Verletzten in eine Spezialklinik nach Duisburg brachte.

Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Kleve unterstützte die Einsatzkräfte bei der Verkehrsunfallaufnahme.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Schermbecker Landstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Den Verkehr stadtauswärts leiteten die Einsatzkräfte an der Unfallstelle vorbei.

/EG

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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