Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Sachbeschädigung an Schulgebäude

Kamp-Lintfort (ots)

Unbekannte hielten sich am Mittwochabend (22.04.) gegen 21:15 Uhr unberechtigt auf dem Dach eines Schulgebäudes auf der Sudermannstraße auf.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie über eine Fluchttreppe auf das Dach. Dort beschädigten sie Teile der Blitzschutzanlage, Dachentlüftungen sowie mehrere Dachziegeln.

Es entstand hierdurch ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die am Mittwochabend an der Örtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizei in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260423-0937

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