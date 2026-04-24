Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei kontrolliert LKW // Erhebliche Verstöße bei Lenk- und Ruhezeiten

Wesel (ots)

Der Verkehrsdienst der Polizei Wesel konnte am Dienstag (21.04.) gegen 12:10 Uhr bei einer LKW-Kontrolle einen erheblichen Verstoß gegen die Lenk- und Ruhezeiten feststellen.

Am Dienstag war ein 25- jähriger Mann aus Rumänien als Fahrer einer in Deutschland zugelassenen Sattelzugmaschine mit Auflieger auf der Xantener Straße in Wesel unterwegs. Die eingesetzten Beamten hatten den LKW angehalten, weil er die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte und kontrollierten diesen anschließend.

Bei der Kontrolle zeigten sich erhebliche Verstöße hinsichtlich der Arbeitszeiten. Auch rumänische Staatsbürger sind als Fahrer für deutsche Unternehmen an das deutsche Arbeitszeitrecht gebunden.

Die tägliche Höchstarbeitszeit von zehn Stunden wurde teilweise um mehr als 4,5 Stunden überschritten. Zudem missachtete er auch die Vorschriften zur Pausenregelung.

Die Berechnung nach den Bußgeldvorschriften sieht ein hohes Bußgeld für den Unternehmer vor.

CJ/BH

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