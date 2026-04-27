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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Dinslaken (ots)

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr verschafften sich mindestens drei bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Büngelerstraße.

Die Unbekannten betraten das Haus einer 86- jährigen Frau und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Alle schwarz gekleidet, mit Masken im Gesicht. Des Weiteren hatten diese Kapuzen ihrer Kleidung übergezogen und trugen Handschuhe.

Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen übernahm bittet Zeugen, die auffällige Beobachtungen zu unbekannten Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Büngelerstraße gemacht haben, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 zu melden.

/cd Ref. 260425-2110

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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