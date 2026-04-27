PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Freitag (24.04.), 10 Uhr bis 15 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Gneisenaustraße ein.

Der oder die Täter hebelten zunächst die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses auf und im Weiteren eine Wohnungseingangstür eines 54-jährigen Bewohners.

Im Inneren der Wohnung durchsuchten die Unbekannten diverse Schränke.

Ob die Unbekannten Beute machten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise geben können und auffällige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0.

/cd Ref. 260424-1600

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 09:17

    POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

    Dinslaken (ots) - Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr verschafften sich mindestens drei bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Büngelerstraße. Die Unbekannten betraten das Haus einer 86- jährigen Frau und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Alle schwarz ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 08:06

    POL-WES: Moers - Unfall mit zwei Schwerverletzen

    Moers (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Rheinberger Straße/ Verbandsstraße sind am Samstag gegen 21:00 Uhr zwei Personen schwer verletzt worden. Ein 44-jähriger Mann aus Wesel war mit einem weißen Mercedes Vito auf der Verbandsstraße unterwegs. Er kam aus Richtung Römerstraße und beabsichtigte geradeaus in Richtung Repelen zu fahren. Eine 66-jährige Frau aus Moers befuhr mit einem Wohnmobil die Rheinberger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren