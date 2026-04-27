Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Freitag (24.04.), 10 Uhr bis 15 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Gneisenaustraße ein.

Der oder die Täter hebelten zunächst die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses auf und im Weiteren eine Wohnungseingangstür eines 54-jährigen Bewohners.

Im Inneren der Wohnung durchsuchten die Unbekannten diverse Schränke.

Ob die Unbekannten Beute machten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise geben können und auffällige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0.

/cd Ref. 260424-1600

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