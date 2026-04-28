Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und Kreispolizeibehörde Wesel: Dinslaken - Festnahme nach Einbruchdiebstahl in ein Lebensmittelgeschäft

Dinslaken (ots)

Ein 57- jähriger Mann ohne festen Wohnsitz steht im Verdacht in der Nacht zum Montag in ein Lebensmittelgeschäft an der Hans-Böckler-Straße eingebrochen zu sein.

Ein Zeuge gab in der Nacht der Polizei gegenüber an, gegen 03:15 Uhr auf einen lauten Knall aus Richtung des Lebensmittelmarktes Hans-Böckler-Straße aufmerksam geworden zu sein. Im weiteren Verlauf konnte er einen Mann beobachten, der vom Lebensmittelmarkt zu Fuß in Richtung Thyssenstraße flüchtete.

Eingesetzte Polizeibeamte stellten fest, dass die Eingangstür des Lebensmittelmarktes eingeschlagen, diverse Regale durchwühlt und eine Glastheke zerstört worden waren.

Gegen 4 Uhr konnte der 57- jährige Tatverdächtige an der Otto-Brenner-Straße, ein Fahrrad schiebend, angetroffen und kontrolliert werden.

Der Mann wies eine frisch, blutenden Handverletzung auf und führte in den Fahrradsatteltaschen diverse Lebensmittel mit, die im weiteren Verlauf als Diebesgut aus dem Lebensmittelgeschäft zugeordnet werden konnte.

Der bereits hinreichend und einschlägig in Erscheinung getretene 57- Jährige konnte für die Lebensmittel und das mitgeführte Fahrrad keinen Eigentumsnachweis erbringen. Er steht im Verdacht den Einbruchdiebstahl in das Geschäft begangen zu haben.

Es erfolgte seine vorläufige Festnahme. Die Staatsanwaltschaft Duisburg beantragte beim zuständigen Amtsgericht Duisburg Untersuchungshaft. Ein Richter erließ antragsgemäß Haftbefehl.

Die Ermittlungen dauern an.

/cd

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